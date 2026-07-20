Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

20.07.2026 20:39
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İsmet Taşdemir, takımın fiziksel seviyesini artırmayı hedefliyor ve genç oyunculara güveniyor.

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımın fiziksel seviyesini Kayseri kampında yukarı taşımayı hedeflediklerini söyledi. Yeni sezonun geçen yıla göre çok daha çetin geçeceğini vurgulayan Taşdemir, güçlü rakiplerle rekabet edebilmek için daha iyi hazırlanmak zorunda olduklarını ifade etti.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sivas'taki ilk etap çalışmalarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı takımda teknik direktör İsmet Taşdemir antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın fiziksel durumunun henüz hedefledikleri noktada olmadığını belirten Taşdemir, kapalı olan transfer tahtası nedeniyle genç oyunculardan maksimum verim almayı amaçladıklarını söyledi. Taşdemir, "Sivas etabında oyunculara testler yaptık. Buraya geldiğimizden beri yaptığımız testlerin değerleri tam istediğimiz seviyede değil. Bunları yukarı çekmek için Kayseri kampında daha fazla çalışma imkanımız olacak. Lige kadar düşündüğümüz, arzuladığımız sezon başı formunun tam olarak olmasa da çok yakınına geleceğiz. Takımımızın şu anki durumuna çok iyi diyemem ama kötü de diyemem; sezon başı normlarının bir tık gerisindeyiz. Bu arayı kapatmaya çalışıyoruz" dedi.

"Transfer tahtamız kapalı"

Transfer yasağına ve kulübün mevcut durumuna dikkat çeken Taşdemir, "Gençlerimizin çalışma gayreti, istek ve arzusu son derece iyi. Bu sene içlerinden faydalanabileceğimiz oyuncular çıkabilir. Çünkü halen transfer tahtamız kapalı. Genç oyuncularımızı aramıza katarak yolumuza devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"2 hazırlık maçı oynayacağız"

Kayseri'de gerçekleştirilecek 2. etap kampında 2 hazırlık maça yapacaklarını söyleyen Taşdemir, "Şu anda netleşen iki hazırlık maçımız var, üçüncüsü için uğraşıyoruz. Ayın 23'ünde Pendikspor ile 26'sında ise Kayseri ile karşılaşacağız. Ayın 30'unda da bir maç oynamak için çalışmalarımız var ancak planlamada geç kaldığımız için henüz net bir sonuç alamadık" dedi.

"Bu yıl çok daha zorlu"

Son olarak yeni sezonun zor geçeceğini vurgulayan Taşdemir, "Geçen yıl şubat ayında göreve geldikten sonra pazar-çarşamba maç trafiğinden dolayı taktiksel ve fiziki anlamda çok çalışma fırsatımız olmamıştı. Bu sene geç de başlasak en azından çalışmak için vaktimiz oldu. Ancak bu sezon rakipler çok daha fazla ve çok daha zorlu. Bu yıl 5-6 kulübümüz adeta Süper Lig eşliğinde kadrolar kurdular. Bu yarışta yer alabilmek ve transferi açamasak bile başarılı olmak için çok daha güçlü olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Sivas etabı tamamlandı

Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sivas etabını tamamladı. Yiğidolar, yarın sabah karayolu ile Kayseri'ye giderek 2. etap kampına başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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