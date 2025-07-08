Sivasspor Yeni Sezona Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma ve aktivasyon çalışmaları yaptı.

Ardından 5'e 2 pas organizasyonları yapan futbolcular, ayak tenisiyle günün ilk antrenmanını tamamladı.

İzinden dönen Rey Manaj ve Alex Pritchard da Sivas'a gelerek kamp çalışmalarına katıldı.