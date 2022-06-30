2022-2023 sezonu TFF 2. Lig'de Bayburt Özel İdare Sporun da yer alacağı takımların grupları bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bayburt Özel İdare Spor, Beyaz Grup'ta mücadele edecek - Son Dakika

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