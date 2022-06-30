Bayburt Özel İdare Spor, Beyaz Grup'ta mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt Özel İdare Spor, Beyaz Grup'ta mücadele edecek

30.06.2022 13:17
Bayburt Özel İdare Spor, Beyaz Grup'ta mücadele edecek

2022-2023 sezonu TFF 2. Lig'de Bayburt Özel İdare Sporun da yer alacağı takımların grupları bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi.

2022-2023 sezonu TFF 2. Lig'de Bayburt Özel İdare Sporun da yer alacağı takımların grupları bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Bayburt Özel İdare Spor, yeni sezonda beyaz grupta mücadele edecek. 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 19 takım yer alırken, müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak. Normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

Bayburt Özel İdare Sporun'un rakipleri ise şöyle: Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, 24 Erzincanspor, Ankaraspor, Nazilli Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Batman Petrol Spor A.Ş., Bayburt Özel İdare Spor, Bitexen Düzcespor, Bursaspor, Çorum FK, Esenler Erokspor, Isparta 32 Spor, İnegölspor, Menemenspor A.Ş., Sivas Belediye Spor, Somaspor, Şanlıurfaspor ve Tarsus İdman Yurdu Spor. - BAYBURT

YORUMLAR
500
Sivas İl Özel İdaresi, Kastamonu'daki yaraları saracak Sivas İl Özel İdaresi, Kastamonu'daki yaraları saracak GAZİANTEP - CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi GAZİANTEP - CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayburt Özel İdare Spor, Beyaz Grup'ta mücadele edecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:32:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt Özel İdare Spor, Beyaz Grup'ta mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement