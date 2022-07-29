Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi tamamlandı

Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi ile tesislerdeki çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi ile tesisler içindeki son düzenlemeler hakkında bilgi aldı. Başkan Kılca, 8 milyon liraya mal olan tesislerin 9 ile 18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da yapılacak "5. İslami Dayanışma Oyunları"nın Atıcılık ve Okçuluk kategorilerinde mücadele verecek sporcular ve teknik ekibe hizmet vereceğini söyledi.

"Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde 5. İslami Dayanışma Oyunları heyecanı"

9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek "5. İslami Dayanışma Oyunları" çerçevesinde Konya'nın 10 gün boyunca binlerce misafiri en iyi şekilde ağırlayacağına inandığını belirten Hasan Kılca; "Karatay Belediyesi olarak spora yatırım yapmaya devam ediyoruz. Saraçoğlu Mahallemizdeki tesisler, uzun bir süredir ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Son olarak Karatay Belediyesi olarak tesislerimiz içerisinde yaklaşık 8 milyon liraya mal ettiğimiz Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi'ni çevre düzenlemesiyle birlikte tamamladık ve burayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teslim ettik. Bilindiği gibi 5. İslami Dayanışma Oyunları, Konyamızın birçok spor salonu ve tesislerinde gerçekleştirilecek. Karatay da oyunların birçok kategorilerinin yapılacağı mücadelelere ev sahipliği yapacak. Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde ise Atıcılık ve Okçuluk kategorilerindeki mücadeleler gerçekleştirilecek. Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisimiz sporcularımıza, Karatayımıza ve Konyamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA