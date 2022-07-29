Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi tamamlandı

29.07.2022 16:04
Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi tamamlandı

Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi ile tesislerdeki çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi ile tesislerdeki çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi ile tesisler içindeki son düzenlemeler hakkında bilgi aldı. Başkan Kılca, 8 milyon liraya mal olan tesislerin 9 ile 18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da yapılacak "5. İslami Dayanışma Oyunları"nın Atıcılık ve Okçuluk kategorilerinde mücadele verecek sporcular ve teknik ekibe hizmet vereceğini söyledi.

"Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde 5. İslami Dayanışma Oyunları heyecanı"

9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek "5. İslami Dayanışma Oyunları" çerçevesinde Konya'nın 10 gün boyunca binlerce misafiri en iyi şekilde ağırlayacağına inandığını belirten Hasan Kılca; "Karatay Belediyesi olarak spora yatırım yapmaya devam ediyoruz. Saraçoğlu Mahallemizdeki tesisler, uzun bir süredir ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Son olarak Karatay Belediyesi olarak tesislerimiz içerisinde yaklaşık 8 milyon liraya mal ettiğimiz Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi'ni çevre düzenlemesiyle birlikte tamamladık ve burayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teslim ettik. Bilindiği gibi 5. İslami Dayanışma Oyunları, Konyamızın birçok spor salonu ve tesislerinde gerçekleştirilecek. Karatay da oyunların birçok kategorilerinin yapılacağı mücadelelere ev sahipliği yapacak. Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde ise Atıcılık ve Okçuluk kategorilerindeki mücadeleler gerçekleştirilecek. Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisimiz sporcularımıza, Karatayımıza ve Konyamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

YORUMLAR
500
Konya'da görme engelli çift, dünyaevine girdi Konya'da görme engelli çift, dünyaevine girdi Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu, Alzheımer Gündüz Yaşam Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu, Alzheımer Gündüz Yaşam Merkezi'nde
Kaynak: İHA

Karatay Belediyesi, Hasan Kılca, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:06 Çöp evde baygın bulunan Muhammet'in annesi, çocuğun babası olduğunu iddia eden adamı yalanladı: Biz 2012'de boşandık, çocuk 2013 doğumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:17:49. #1.11#
SON DAKİKA: Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement