Slavia Prag'da Acı Yenilgi - Son Dakika
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Slavia Prag'da Acı Yenilgi

Slavia Prag, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek puansız ayrıldı. Teknik direktör Trpisovsky, hataları vurguladı.

29.11.2024 02:46
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky, "acı veren bir mağlubiyet" yaşadıklarını söyledi.

Eden Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trpisovsky takımının maçta güzel oyun ortaya koyduğunu söyledi.

Karşılaşmada yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerine dikkati çeken Trpisovsky, "Maçın sonunda puan alamadık. Verimlilik açısından başarılı olamadık. Son vuruşlarda becerikli davranamadık. Rakip takım ise Edin Dzeko'nun bulduğu tek şansla gol attı. İlk yarıda daha iyiydik. İkinci yarı maç ortadaydı. Acı veren bir yenilgi oldu. Kaybetmek istemiyorduk ama maalesef yaptığımız hatalar sonucunda gol yedik. Takımım güzel oynadı. Defansta böyle ciddi bir hata yaptığımızı hatırlamıyorum. Maalesef bu maçtan puansız ayrıldık." açıklamasını yaptı.

Çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini ancak sakin kalamadıklarını dile getiren 48 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:

"Net pozisyonları gole dönüştüremiyoruz. Rakibimiz ise bulduğu tek tük pozisyonlarda golleri attı. Bu durum özgüvenimizi olumsuz etkiliyor. Bugün savunmada çok büyük 2 hata yaptık. Hem Dzeko hem de En-Nesyri, bu hataları cezalandırdı. Çok başarılı futbolcular ve başarılı vuruşlarla golü buldular."

Trpisovsky, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımız boyunca takip ettiğimiz bir antrenöre karşı maça çıktık. Her gittiği takımda kendi stilini gösteriyor. Bu yaptığı hazırlığı Roma'dayken de görmüştük. Mourinho gittikten sonra Roma'nın nerede olduğunu görüyoruz. Bugün evimizde çok büyük bir takıma karşı oynadık."

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Slavia Prag, Fenerbahçe, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Slavia Prag'da Acı Yenilgi - Son Dakika

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