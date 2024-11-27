Slavia Prag'dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklamalar

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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky, "Çok büyük bir antrenör ve büyük bir takımla karşılaşacağız." dedi.

Fortuna Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 48 yaşındaki teknik adam, yarın zor bir maça çıkacaklarının altını çizdi.

Sarı-lacivertli takımın iyi bir kadrosunun olduğunu dile getiren Trpisovsky, özellikle Edin Dzeko'yu kariyerinin başlarında Çekya'da oynadığı dönemden bildiğini dile getirerek "Teplice'de oynadığı dönemi hatırlıyorum. Çok başarılı bir futbolcu olduğunu görmüştüm. O ligde çok kalmayacağını belirtmiştim. Forvet oyuncuları geç yaşta gelişiyor ama kendisi çok erken gelişti. Klasik bir 9 numara, çok istikrarlı. Her gittiği kulüpte başarılı oluyor. Daima takımın en önemli, en başarılı oyuncuları arasında. Ceza sahası içinde çok etkili. Çok özel bir isim. Hala ceza sahasında bitirici durumda." ifadelerini kullandı.

"Jose Mourinho teknik direktörler arasında en çok bilinen isim"

Fenerbahçe'nin hücum futbolunu çok iyi oynadığını belirten Çek teknik adam, "Ofansif olarak çok başarılı ve güçlü bir ekip. Hücumda çok bilinen akıllı oyuncuları var. Her yıl hokey liglerinde elde edilen puanlara ulaşıyor. Maçın her aşamasında, forvetler ve hücum oyuncuları çok etkili oluyor. Çok fazla gol şansı buluyorlar. Her seferinde farklı goller atıyorlar. Yarınki maçta özel oyunculara dikkat vermeye çalışacağız. Hem Fenerbahçe'ye hem de oyunculara bireysel anlamda önlem alacağız. Bütün savunma oyuncularımız adına iyi ve zor bir test olacak." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya karşı oynayacak olmanın kendisi adına büyük bir şeref olduğunu vurgulayan Jindrich Trpisovsky, şöyle konuştu:

"Jose Mourinho teknik direktörler arasında en çok bilinen isim. Çok büyük bir kariyeri var. Adı nerede söylenirse tanınan bir isim. Dünyada en başarılı antrenörlerin ismi sorulduğunda kendisi bu isimler arasında gösterilecektir. Fenerbahçe'de kendi karakteristik yapısı da görülmeye başlandı. Savunmada çok aktifler. Oyuncularımıza büyük bir pres uygulayacaklardır. AS Roma'dayken karşılaşmıştık. Burada yeni kulübünde ve biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Oyuncular belli bir stil uyguluyor. Fenerbahçe'de savunma anlamında eskiye nazaran büyük değişiklikler olacağını düşünüyorum."

"Yarınki maçı ölüm kalım meselesi olarak görmüyoruz"

Takım olarak her maçta birçok gol pozisyonu yakaladıklarını ve yarınki maçta bunları değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Trpisovsky, "Şu ana kadar oynadığımız rakipler iyi takımlardı. Kolay pozisyon vermiyorlar. Ama bunu olumlu olarak görmek istiyorum. Gol pozisyonlarına giriyoruz, kaliteli takımlara karşı bunu beceriyoruz. Elbette yarın da elimizden gelenin en iyisini yaparak, sonuç almak istiyoruz. Bu durum pasif oynamaktan daha iyidir. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde aktif oynuyoruz. İyi bir yoldayız." diye konuştu.

Yarın oynanacak maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini aktaran Trpisovsky, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir antrenör ve büyük bir takımla karşılaşacağız. Her maç öncesinde aynı şeyleri söyleyebilirim ama yarınki maçı ölüm kalım meselesi olarak görmüyoruz. Kazanmak istiyoruz. Evimizde, taraftarlarımızın önünde güzel bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynadık. Bu nedenle kendimizi baskı altında hissetmiyoruz. Yarın iyi bir sonuç almak istiyoruz."

lvan Schranz: "İlk golü atan büyük bir avantaj elde edecektir"

Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky ile basın toplantısına katılan futbolcu Ivan Schranz, 2021-2022 sezonunda iki takım arasında oynanan maçlara değinerek sözlerine başladı.

Kariyerinde defansta ilk kez Fenerbahçe karşısında sahada olduğunu söyleyen Schranz, "Deplasmandaki maçta teknik direktörümüz hasta olduğu için yanımızda değildi. Kolay olmamıştı ama iyi bir performans göstermiştik. Aradan uzun bir süre geçti, hem bizim hem de Fenerbahçe'nin kadrosu çok değişti. Yarın başka bir maç olacaktır. Maça iyi başlayıp erken gol atmayı başarırsak farklı olur. Taraftar desteğini iyi kullanmak istiyoruz. İlk golü atan büyük bir avantaj elde edecektir." ifadelerini kullandı.