Slavia Prag maçı öncesi Fenerbahçe tesislerde kampa girip maç saatini bekliyor

Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 20 Ekim Salı günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kulüp tesislerinde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.