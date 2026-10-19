Slavia Praglı Zima, Fenerbahçe maçı için baskı altında kalmamalıyız dedi

Slavia Praglı futbolcu David Zima, Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Büyük bir takımla oynuyoruz. Baskı altında kalmamalıyız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag, yarın saat 19.45'te İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Prag ekibinde David Zima, mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Zima, "Şampiyonlar Ligi üst seviye futbol ligidir. Baskı altında kalmamalıyız. Sadece kazanmak değil. Bu futboldur. Her zaman kazanamayabiliriz bazen şans geliyor. Karşımızda büyük bir futbol takımı ile oynuyoruz. Her maçta sakin olup elimizden geleni vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Lukaku ile ilgili soruyu yanıtlayan defans oyuncusu, "Çok iyi kalitesi var. Agresif olabilir. Eğer biz ona müsaade etmezsek onun için biraz daha zor olacak. Eğer pasif oyun olacaksa alan bırakırsak zor olacak" ifadelerini kullandı.