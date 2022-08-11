UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemelerin ilk turunda Çekya takımı Slovacko ile karşılaşan Fenerbahçe, 4 Ağustos'ta Ülker Stadyumu'nda düzenlenen karşılaşmayı 3-0 kazanarak avantajlı bir skor elde etmişti. Sarı-lacivertli ekip 11 Ağustos'ta Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde oynanacak rövanş maçında Slovacko'ya konuk olacak. Avantajı elinde bulunduran Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasından başarılı bir sonuç elde etmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde bir tur daha mücadele etme şansı kazanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin tur mücadelesi Tivibu'da ekrana gelecek - Son Dakika

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