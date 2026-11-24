SMS Grup Sarıyer'de teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig ekibi SMS Grup Sarıyer, teknik direktörlük görevine son olarak Sakaryaspor'da çalışan Hakan Kutlu'yu getirdiğini açıkladı. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Kutlu ile sözleşme imzalandığını belirtti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, Umut Eskiköy'den boşalan teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'nun getirildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü görevi için Hakan Kutlu ile sözleşme imzaladı. Hakan hocamıza Sarıyer ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kutlu, son olarak Sakaryaspor'da görev yaptı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?