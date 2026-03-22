Sneijder\'den ırkçılık iddiaları sonrası Liverpool\'a zehir zemberek sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da maça skordan daha çok saha içerisinde yaşanan olaylar damga vurdu. Sarı-kırmızılılarda, Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadelede Victor Osimhen'in kolunda kırık oluşurken, Noa Lang'ın parmağı ise reklam panolarının arasına sıkışarak koptu.

KONATE'YE IRKÇI TACİZLER UYGULANDIĞI AÇIKLANDI

Galatasaraylı taraftarlar, Victor Osimhen'in sakatlandığı pozisyon sonrası pozisyon içinde bulunan Konate'ye sosyal medyada tepki gösterdi. Gelen tepkilerin ardından ise Liverpool kulübü, Fransız savunmacının sosyal medyada ırkçı tacize uğradığını açıklayarak yaşananları kınadı.

GALATASARAY'DAN LIVERPOOL'A CEVAP

Galatasaray'dan Liverpool'un açıklamalarına cevap kulübün genel sekreteri Eray Yazgan ile geldi. Eray Yazgan, İngiliz ekibinin konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştığını belirterek, "Liverpool özür bile dilememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

SNEIJDER'DEN LIVERPOOL'A: 'BUNUN HESABINI VERİN'

İki kulüp arasındaki tartışmaya Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder de dahil oldu. Liverpool'a tepki gösteren Sneijder, "Galatasaray, dünyada ırkçılığa bulaşacak son kulüptür. Liverpool daha da çirkinleşmeyi bırakmalı ve Noa Lang'in kopmuş parmağının hesabını vermeli. Bu kadar hadsizlik fazla. Üste çıkma çalışmayın' yorumunu yaptı.