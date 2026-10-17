Söğüt\'te Avrupa şampiyonu ve Türkiye ikincisi güreşçiler Kaymakam\'ı ziyaret etti

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Kuraş Avrupa Şampiyonu Mikail Zaloğlu ve Mas Güreşi Türkiye ikincisi Furkan Bulur, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Başarılı sporcular ve antrenörleri, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile kaymakamlık makamında bir araya geldi.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, "Sporcularımızın Avrupa ve Türkiye çapında elde ettiği dereceler bizleri gururlandırıyor. Kendilerini ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.