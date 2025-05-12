Söğütspor, Bölgesel Amatör Lig\'de Büyük Başarı Elde Etti

Bölgesel Amatö Lig (BAL) play-out maçında zorlu rakibini yenen Söğütspor büyük bir başarıya imza attı.

BAL temsilcisi Vitraspor ve Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Söğütspor play-out maçında İstasyon Sentetik Sahası'nda karşı karşı geldi. Maçın ilk yarında bulunan karşılıklı ataklar sonuçsuz kalırken, ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca müsabaka 0-0'lık skorla sonuçlandı. Maçın ilk uzatma devresi de golsüz sonuçlanırken, ikinci uzatma devresinin 116'ıncı dakikasında gelişen bir Söğütspor atağında Faruk Güler topu ağlara gönderdi. Bu gol sonrası Söğütspor tribünleri adeta yıkılırken, büyük sevinç yaşandı. Bu gol aynı zamanda maçında skoru olurken, Söğütspor 2025-2026 futbol sezonunda Bilecik'i BAL'da temsil edecek.

Öte yandan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da tribünlerden takip etti. - BİLECİK