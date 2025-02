Söğütspor Eski Başkanı, ASKF Başkanı\'na Tepki Gösterdi

Spor

Söğüt spor eski Başkanı Zafer Subaşıoğlu, kendisini eleştirdiği için ASKF gruplarından çıkardığı belirterek Başkan Nusret Tosun'a tepki gösterdi.

Bilecik ASKF Başkanı aynı zamanda AK Parti Belediye Meclis üyesi olan Nusret Tosun'a bazı spor kulüplerin tepkisi devam ediyor. Transfer döneminde Bilecik ASKF binasının kapalı olması nedeniyle ilk olarak tepkileri dile getiren bazı kulüpler, evrakları Tosun'un şahsı işyerine götürdüklerini dile getirmişti.

"Takımlar nerdeyse 60 gün maç yapmadı"

Bu spor kulüplerinde sonra Söğütspor eski Başkanı Zafer Subaşıoğlu'dan bir tepki geldi. Bilecik ASKF Başkanı aynı zamanda AK Parti Belediye Meclis üyesi olan Nusret Tosun'u sosyal medya üzerinden eleştirdiğini ve bu eleştiriler üzerine ASKF gruplarından çıkardığı anlatan Subaşıoğlu, "Eleştirilere gelemeyen ASKF başkanı her zaman yaptığı gibi yine çareyi gruptan çıkartarak bulmuş. Biz bu göreve talip olduğumuz zaman söylemiştik, 'Değişim Her Zaman İyi Olur'. Bilecik'teki futbolu geliştirmek için yola çıkmıştık ama nasip olmadı. Ama her zaman bu isin takipçisi olacağımız söylemiştik. Hangi ile de görülmüş liglere 52 gün ara verildiği. Hava şartlarının durumu belli zaten bide üstüne maçlar iptal sonra BAY haftası. Takımlar nerdeyse 60 gün maç yapmadı. B öyle olursa nasıl gelişecek bu futbol Bilecik'te" dedi.

"ASKF başkanı eleştirilere açık olamıyorsanız bu işleri yapmayın"

Edebali Spor Kulüp Başkanı aynı zaman da Bilecikspor ve 1299 Bilecik Kulübü yönetici Osman Topçu ise, "Makam, mevkii, unvan bunların hepsi cekettir. Ceketi asıp bir yere gittiğinizde arkada sadece insanlığımız kalır. Sayın ASKF başkanı eleştirilere açık olamıyorsanız bu işleri yapmayın, eleştiri yapanları da gruptan çıkarmayın. Geçen yıl sosyal medyada yorum yapanların hepsini yine WhatsApp gruplarından çıkarmıştınız ve aynısını yine yapıyorsunuz. Taraf olmayın herkesin başkanı olun insanları oy verdi vermedi diye ayrıştırmayın. Siyaseti de spora bulaştırmayın" dedi. - BİLECİK