Söğütspor Eski Başkanı, ASKF Başkanı'na Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Söğütspor Eski Başkanı, ASKF Başkanı'na Tepki Gösterdi

Söğütspor Eski Başkanı, ASKF Başkanı\'na Tepki Gösterdi

Söğütspor'un eski Başkanı Zafer Subaşıoğlu, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun'u eleştirdiği için gruptan çıkarılmasına tepki gösterdi. Subaşıoğlu, Bilecik futbolunun gelişimi için eleştirilerin önemli olduğunu vurguladı.

26.02.2025 13:20  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söğüt spor eski Başkanı Zafer Subaşıoğlu, kendisini eleştirdiği için ASKF gruplarından çıkardığı belirterek Başkan Nusret Tosun'a tepki gösterdi.

Bilecik ASKF Başkanı aynı zamanda AK Parti Belediye Meclis üyesi olan Nusret Tosun'a bazı spor kulüplerin tepkisi devam ediyor. Transfer döneminde Bilecik ASKF binasının kapalı olması nedeniyle ilk olarak tepkileri dile getiren bazı kulüpler, evrakları Tosun'un şahsı işyerine götürdüklerini dile getirmişti.

"Takımlar nerdeyse 60 gün maç yapmadı"

Bu spor kulüplerinde sonra Söğütspor eski Başkanı Zafer Subaşıoğlu'dan bir tepki geldi. Bilecik ASKF Başkanı aynı zamanda AK Parti Belediye Meclis üyesi olan Nusret Tosun'u sosyal medya üzerinden eleştirdiğini ve bu eleştiriler üzerine ASKF gruplarından çıkardığı anlatan Subaşıoğlu, "Eleştirilere gelemeyen ASKF başkanı her zaman yaptığı gibi yine çareyi gruptan çıkartarak bulmuş. Biz bu göreve talip olduğumuz zaman söylemiştik, 'Değişim Her Zaman İyi Olur'. Bilecik'teki futbolu geliştirmek için yola çıkmıştık ama nasip olmadı. Ama her zaman bu isin takipçisi olacağımız söylemiştik. Hangi ile de görülmüş liglere 52 gün ara verildiği. Hava şartlarının durumu belli zaten bide üstüne maçlar iptal sonra BAY haftası. Takımlar nerdeyse 60 gün maç yapmadı. B öyle olursa nasıl gelişecek bu futbol Bilecik'te" dedi.

"ASKF başkanı eleştirilere açık olamıyorsanız bu işleri yapmayın"

Edebali Spor Kulüp Başkanı aynı zaman da Bilecikspor ve 1299 Bilecik Kulübü yönetici Osman Topçu ise, "Makam, mevkii, unvan bunların hepsi cekettir. Ceketi asıp bir yere gittiğinizde arkada sadece insanlığımız kalır. Sayın ASKF başkanı eleştirilere açık olamıyorsanız bu işleri yapmayın, eleştiri yapanları da gruptan çıkarmayın. Geçen yıl sosyal medyada yorum yapanların hepsini yine WhatsApp gruplarından çıkarmıştınız ve aynısını yine yapıyorsunuz. Taraf olmayın herkesin başkanı olun insanları oy verdi vermedi diye ayrıştırmayın. Siyaseti de spora bulaştırmayın" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Politika, bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Söğütspor Eski Başkanı, ASKF Başkanı'na Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:37 Süper Lig ekibinden TFF’ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz Süper Lig ekibinden TFF'ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:45 ATM’lerde yeni dönem Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz ATM'lerde yeni dönem! Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz
19:17 Ankara’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
18:56 Derbide dev kulüpler izlemişti: Yusuf Akçiçek’e Avrupa yolu göründü Derbide dev kulüpler izlemişti: Yusuf Akçiçek'e Avrupa yolu göründü
18:55 Donald Trump’ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin Donald Trump'ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin
18:40 Twitter kurucusu Jack Dorsey’in gizli Bitcoin hazinesi ortaya çıktı Twitter kurucusu Jack Dorsey'in gizli Bitcoin hazinesi ortaya çıktı
18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
18:15 Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 14:05:25. #1.11#
SON DAKİKA: Söğütspor Eski Başkanı, ASKF Başkanı'na Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.