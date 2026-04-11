Söğütspor zorlu maçın hazırlıkları tamamladı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, yarın oynayacağı Eşme Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

BAL 5. Grup 22. hafta maçında Söğütspor, yarın saat 14.00'da Uşak temsilcisi Eşme Belediyespor'a konuk olacak. Eşme İlçe Stadı'ndan oynanacak olan zorlu maçın hazırlıklarını Söğüt İlçe Stadı'ndan sabah ter antrenmanı ile geçen lacivert-sarılı ekip maç saatini bekleyeme başladı. Maçın orta hakem Muhammed Taha Onat'ın yöneteceği maç öncesi Söğütspor 13 takımlı grupta 23 puanla düşme hattı içinde 1. sırada yer alıyor. Ev sahibi Eşme Belediyespor ise 41 puanla liderliği aynı puana sahip Kahraman Kazan Belediyespor ile paylaşıyor. - BİLECİK