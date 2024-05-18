Şöhretler Karması Futbol Şöleni - Son Dakika
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Spor

Şöhretler Karması Futbol Şöleni

Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şöhretler Karması' futbol müsabakasında efsane futbolcular sahne aldı. Samsunspor ve Türk Milli Takımı'nın eski oyuncularının katıldığı etkinlikte dostluk ve futbol bir araya geldi.

18.05.2024 21:35
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- Şöhretler Karması sahaya indi

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şöhretler Karması' futbol müsabakasında sahne alan efsane futbolcular, gözlerin pasını sildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Atakum Belediyesi tarafından Şöhretler Karması Futbol Şöleni düzenlendi. Samsunspor'un ve Türk Milli Takımı'nın eski oyuncularından Celil Sağır gibi birçok yıldız ismin katıldığı şölende Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ile birlikte efsane futbolcular, Atakum Belediyespor'a karşı mücadele ettiler.

Başkan Türkel: "Önümüzdeki yıllarda daha da güzelleşen kutlamalar yapacağız"

Kutlamaların her yıl katlanarak daha da güzelleşeceğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıldönümündeyiz. Belediye başkanı olalı kısa bir süre geçti ama Samsun'a yakışan bir 19 Mayıs'ı tıpkı gençliğimizde olduğu gibi 4 gün festival şeklinde geçen bir kutlama programı hayal ettik. Bu kapsamda Samsunspor'un efsane futbolcuları ile Atakum'da futbolu seven hemşehrilerimiz buluştu. Çok güzel bir organizasyon oldu. Önümüzdeki yıllarda daha da güzelleşen kutlamalar yapacağız" dedi.

Celil Sağır: "Atatürk şehrine onun evlatları yakışır"

Bayramı anlamlı etkinlikler ile taçlandırdıklarına dikkat çeken eski milli oyuncu Celil Sağır ise, "Önemli bir maça çıktık. Atatürk'ün isminin olduğu her yerde biz varız. Sağ olsun belediye başkanımız bizi çağırdı ve biz de ikiletmedik. Gençlerle güzel bir gösteri maçı yaptık. Atatürk şehrine onun evlatları yakışır. Biz de burada gönlümüzden geçeni ayağımızla, elimizle, yüzümüzle, gözümüzle kucaklayacağız. Çok zevkli bir aktiviteye imza attık" diye konuştu.

Dostluğun kazandığı futbol müsabakasında ayrıca efsane futbolculardan Hakkı Hocaoğlu, Canberk Aydın, Andan Güngör, Necmi Öksüz, Necati Öksüz, Sabri Şirinsoylu, Furkan İlker, Şendoğan Çakmaklar, Recep Tevetoğlu, Muhsin Yazıcı, Fatih Aytekin, Adem Sağlam, Hakan Koçaslan, Mustafa Sinecek, Mehmet Ali Çınar, Ahmet Ertem ve Birol Berkem gibi isimler yer aldı.

Atakumlu futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadelede Türkiye şampiyonu olan Atakum Belediyespor U-15 Takımı da alkışlandı.

Kaynak: İHA

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