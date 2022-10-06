Sokak hayvanları için Balıkesirspor'dan anlamlı pankart - Son Dakika
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Sokak hayvanları için Balıkesirspor'dan anlamlı pankart

06.10.2022 10:51
Sokak hayvanları için Balıkesirspor'dan anlamlı pankart

Futbolcular seremoniye 'Yaşam sizin kadar onların da hakkı' yazılı pankartla çıktıBalıkesir DHA - Balıkesirspor 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü'nü unutmadı.

Futbolcular seremoniye 'Yaşam sizin kadar onların da hakkı' yazılı pankartla çıktı

Balıkesir DHA - Balıkesirspor 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü'nü unutmadı.

2. Lig'de oynanan Balıkesirspor - Kırşehirspor maçında anlamlı bir pankart ile dikkat çektiler. Ev sahibi Balıkesirspor futbolcuları, seremoniye 'Yaşam sizin kadar onların da hakkı' yazılı pankartla çıktı. Futbolcuların 1 gün önceki dünya hayvanlar gününü bu pankartla hatırlatması tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Balıkesirspor'un 1-0 kazandığı mücadele sonrası ev sahibi ekibin yöneticileri, 'Bizim için bu maçın kazananı sokaktaki canlardır' açıklaması yaparak, 90 dakika bitiminde sokak hayvanları için mama dağıttı.


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Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sokak hayvanları için Balıkesirspor'dan anlamlı pankart - Son Dakika

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