Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası'nda Kayseri takımları bölge finallerine katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası'nda Kayseri takımları bölge finallerine katılacak

Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası\'nda Kayseri takımları bölge finallerine katılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası' Kayseri müsabakaları sona erdi. İlk 2 sırayı alan takımlar, Çankırı'da yapılacak olan İç Anadolu bölge finallerinde Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı.

30.05.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 2008 ve 2009 doğumlu sporcuların katılımı ile düzenlenen 'Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası' sona erdi.

Gençlik ve SporBakanlığı tarafından tüm illerde düzenlenen ve 2008-2009 doğumlu sporcuların mücadele ettiği 'Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası' Kayseri müsabakaları tamamlandı. Atatürk Spor Salonu'ndaki müsabakalar sonunda ilk 2 sırayı alan takımlar Çankırı'da yapılacak olan İç Anadolu bölge finallerinde Kayseri'yi temsil etme hakkı elde etti. Bu takımların grup maçlarında tüm masrafları Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü tarafından karşılanacak. Gençlik ve Spor ilMüdürlüğü yaptığı açıklamada ile Çankırı'ya gitme hakkı kazanan takımlar tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. Turnuva sonunda ilk iki sırayı alan takımlar ise şöyle oldu;

Kızlar; Limonlar, Sultanlar, Erkekler; Bilfen, Hask. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, İç Anadolu, Basketbol, Kayseri, Gençlik, Çankırı, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası'nda Kayseri takımları bölge finallerine katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası'nda Kayseri takımları bölge finallerine katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement