Söke 1970, Gaziemir Spor'u 2-0 yendi; Baziya taraftar ilgisizliğinden yakındı
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Gaziemir Spor'u 2-0 mağlup eden Söke 1970, deplasmandaki Bursa Yıldırımspor yenilgisinin ardından moral buldu. Teknik direktör Serkan Baziya, takımın başarılı olacağını söylerken Sökelilerin ve taraftarların ilgisizliğinin kendilerini üzdüğünü belirtti.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Bursa Yıldırımspor'a 1-0 yenildikten sonra 2'nci haftada evinde Gaziemir Spor'u 2-0 mağlup eden Söke 1970 moral buldu. Teknik direktör Serkan Baziya, oyuncuların birbirine kaynaştığını söyleyerek, "Bu takım başarılı olacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gaziemir Spor'u 2-0 mağlup etmenin sevincini yaşıyoruz. Tüm oyuncularımız görevlerini yaptılar. Kendilerini kutluyorum. Bu takım Söke'yi temsil ediyor. Ancak Sökelilerin ve taraftarlarımızın ilgisizliği bizleri oldukça üzüyor. İlgi ve destek bekliyoruz" dedi.
Kaynak: DHA
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