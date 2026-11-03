Söke 1970, Gemlik Sümerbey'e 7-1 yenilince teknik direktör Ömer Kaplan özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Söke 1970, Gemlik Sümerbey'e 7-1 yenilince teknik direktör Ömer Kaplan özür diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki son maçında evinde lider Gemlik Sümerbey'e 7-1 yenilen Söke 1970'in galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Teknik direktör Ömer Kaplan, taraftarlardan ve camiadan özür dileyerek skorun kabul edilebilir olmadığını söyledi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki son maçında evinde lider Gemlik Sümerbey'e 7-1 yenilerek galibiyet hasreti 7 karşılaşmaya yükselen Söke 1970'te ilk sınavından eli boş ayrılan teknik direktör Ömer Kaplan, taraftarlardan ve camiadan özür diledi. Çok üzgün olduklarını söyleyen genç teknik adam, "Kabul edilebilir bir skor değil. Maçta bizi destekleyen taraftarlarımızdan ve tüm camiamızdan özür diliyoruz. Maçı geride bırakıp bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Ligde 22 yaş ortalamasıyla mücadele ediyoruz. Süper Lig ve 1'inci Lig seviyesinde takip edilen oyuncularımız var. Özellikle genç oyuncularımızın maçın psikolojik etkisinden bir an önce kurtulması gerekiyor. Takım olarak yeniden ayağa kalkacağız" dedi.

Kaynak: DHA
Ömer KaplanSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Kentin göz bebeği Tarih boyunca 14 uygarlık burada yaşadı Kentin göz bebeği! Tarih boyunca 14 uygarlık burada yaşadı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
13:55
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
13:36
Şampiyonlar Ligi’nde futbol şöleni Hangi maç hangi kanalda
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?
13:27
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
13:20
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:01:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Söke 1970, Gemlik Sümerbey'e 7-1 yenilince teknik direktör Ömer Kaplan özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android