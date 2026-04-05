Söke 1970 SK ve Tire 2021 FK Berabere Kaldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta iddiasız kalan Söke 1970 SK ve Tire 2021 FK'yı karşı karşıya getiren maçta gol çıkmadı: 0-0. Daha önce iç saha maçlarını Didim'de oynamak zorunda kalan Söke 1970 SK bu maçla tadilatı biten Söke İlçe Stadı'nda ilk kez taraftarıyla buluştu. Ev sahibinden Anıl'ın 76'ncı dakikada penaltı kaçırdığı 90 dakika 0-0 sonuçlandı. Bu skorla Söke puanını 32, Tire 36 yaptı.