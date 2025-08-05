Söke 1970 Spor'dan 3 Transfer

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Efeler 09 SFK olan adını değiştirip Söke'ye taşınan Aydın temsilcisi Söke 1970 Spor Kulübü 3 transfer yaptı. Aydın ekibi, 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor'un genç oyuncuları Murat Çepel, İbrahim Yüksel ve Yasin Cengiz'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.