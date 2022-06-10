Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den Çocuk Futbolculara Milli Maç Jesti - Son Dakika
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Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den Çocuk Futbolculara Milli Maç Jesti

10.06.2022 17:16
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den Çocuk Futbolculara Milli Maç Jesti

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in projesi ile başlayan futbol yaz okulundan, şampiyonluğa uzanan yolculuk ödülsüz kalmadı. Söke Belediyespor’un grup şampiyonu olan U-12 Takımı’na şampiyonluk hediyesi veren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, şampiyon takımı Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın salı günü İzmir Gürsel Aksel stadında karşılaşacağı Litvanya maçına gönderiyor.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in projesi ile başlayan futbol yaz okulundan, şampiyonluğa uzanan yolculuk ödülsüz kalmadı. Söke Belediyespor'un grup şampiyonu olan U-12 Takımı'na şampiyonluk hediyesi veren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, şampiyon takımı Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın salı günü İzmir Gürsel Aksel stadında karşılaşacağı Litvanya maçına gönderiyor.

Söke Belediyespor'un U-12 takımı grup şampiyonluğu sevincini paylaşmak üzere Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i makamında ziyaret etti. Antrenörler Ahmet Arat, İsmail Arat, Yağız Pullukçu ve Selçuk Maltepe'nin de bulunduğu ziyarette Başkan Tuncel şampiyon takımı ve teknik heyetini kutladı, başarılarını devamını diledi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den Çocuk Futbolculara Milli Maç Jesti
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den Çocuk Futbolculara Milli Maç Jesti
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den Çocuk Futbolculara Milli Maç Jesti
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Kaynak: ANKA

Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den Çocuk Futbolculara Milli Maç Jesti - Son Dakika

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