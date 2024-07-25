Söke Fevzipaşa Ortaokulu Öğrencisi Türkiye 3\'üncüsü Oldu

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Söke Fevzipaşa Ortaokulu öğrencisi Sadık Talayhan katıldığı şampiyonada Türkiye 3'üncüsü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Baki Yürüker U11-U13 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da gerçekleştirildi. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na 81 ilden 950 sporcu katıldı. Söke Fevzipaşa Ortaokulu öğrencisi Sadık Talayhan, şampiyonada 38 kg Grekoromen dalında Türkiye 3.sü olmayı başardı. Talayhan'ın elde ettiği bu başarı, okul ve ilçe genelinde büyük sevinçle karşılandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dereceye giren öğrencimizi tebrik eder, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi. - AYDIN