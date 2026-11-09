Söke\'li 10 yaşındaki yüzücü Büyüksoy, Vize Yarışları\'nda 5 yarışı da kazandı

Söke'nin genç yüzücüsü Hüseyin Bedii Büyüksoy, 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen 4. Etap Vize Yarışları'nda büyük bir başarıya imza attı. Üç farklı stilde katıldığı beş yarışın tamamını birincilikle tamamlayan genç sporcu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

On yaşındaki Hüseyin Bedii Büyüksoy, yüzme sporunda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. 2024 yılında başladığı yüzme serüveninde kısa sürede önemli mesafeler kat eden genç sporcu, son olarak 4. Etap Vize Yarışları'nda beş yarışta beş birincilik elde ederek önemli bir başarıya ulaştı. Hüseyin Bedii Büyüksoy; 50, 100 ve 200 metre sırtüstü, 50 metre serbest ve 100 metre kelebek kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak tüm yarışlarda il birincisi oldu.

Başarısını daha önceki organizasyonlarda da gösteren Büyüksoy, 2025 yılında Balıkesir'de düzenlenen bölge yarışlarında 50 metre sırtüstü ve 50 metre kelebek kategorilerinde birincilik elde etti. 2026 yazında Sivas'ta gerçekleştirilen bölge yarışlarında ise 100 metre sırtüstü kategorisini 1.23.23'lük derecesiyle tamamlayarak bölge birincisi oldu.

Okul eğitimini sürdürürken yüzme antrenmanlarına da yoğun şekilde devam eden genç sporcu, disiplinli çalışması ve azmiyle geleceğe umut veriyor. Hüseyin Bedii Büyüksoy'un en büyük hayali, A Milli Takım formasını giymek ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek.