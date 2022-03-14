Söke'nin Vücut Geliştirme dalında ilk Türkiye Şampiyonu Alper Eğrikanat oldu - Son Dakika
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Söke'nin Vücut Geliştirme dalında ilk Türkiye Şampiyonu Alper Eğrikanat oldu

14.03.2022 14:32
Söke'nin Vücut Geliştirme dalında ilk Türkiye Şampiyonu Alper Eğrikanat oldu

2022 Türkiye vücut geliştirme fitness şampiyonası ve Avrupa şampiyonası milli takım seçmeleri Antalya'da yapıldı.

2022 Türkiye vücut geliştirme fitness şampiyonası ve Avrupa şampiyonası milli takım seçmeleri Antalya'da yapıldı. Sökeli sporcu Alpay Eğrikanat, vücut geliştirme dalında Söke'nin ilk Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada Sökeli Alpay Eğrikanat, 'Genç Erkekler Klasik Vücut Geliştirme Açık Siklet' kategorisinde birinci oldu. Alpay Eğrikanat aynı kategoride yarışan 8 sporcu arasından birinciliği elde etti. Bireysel performansını sahnede başarılı şekilde yansıtan Alper Eğrikanat Söke'nin vücut geliştirme dalında ilk Türkiye Şampiyonu oldu.

"4 aylık programlı çalışmanın eseri"

3.5 yıldır vücut geliştirme sporu ile uğraşan Alpay Eğrikanat, son 4 aydır ise profesyonel yardım alarak antrenör Murat Güven eşiliğinde çalıştı. Söke'de çalışmalarını sürdüren Alpay Eğrikanat'ın tek hayali ise sadece podyuma çıkabilmekti. Eğirkanat podyuma çıkmakla kalmadı, Türkiye birinciliğini de elde etti.

İlk kez şampiyona heyecanı yaşadığını belirten Alpay Eğrikanat; "Son 3.5 yıldır vücut geliştirme ve fitness dalında çok çalıştım. Kendime inancım tam ancak hedefim derece değildi. Hayalim bir gün o podyuma çıkıp performansımı sergileyebilmekti. Yapılan şampiyonada önce finallere kaldım, ardından Türkiye Şampiyonluğu geldi. Kendi adıma, Aydın ve Söke'ye böyle bir başarı kazandırdığım için de ayrıca mutluyum" dedi.

"Aydın ilinden 7 sporcu katıldı"

Aydınn ilinden birincilik elde eden Alpay Eğrikanat ile birlikte Cengiz Başboğar, Ahmet Ziya Bulut, Ahmet Can Soygenç, Anıl Yağız Kandemir, Yunus Cangül, Seyfi Kurt'tan oluşan çeşitli kulüplerden ve çeşitli kategorilerde 7 sporcu Aydın ilini şampiyonada temsil eden isimler oldular. Sökeli şampiyon Alpay Eğrikanat, Söke Gençlik ve Spor Kulübü adına yarıştı. - AYDIN

Söke'nin Vücut Geliştirme dalında ilk Türkiye Şampiyonu Alper Eğrikanat oldu
Söke'nin Vücut Geliştirme dalında ilk Türkiye Şampiyonu Alper Eğrikanat oldu

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Malatyalı sporcu, vücut geliştirmede Türkiye Şampiyonu oldu Malatyalı sporcu, vücut geliştirmede Türkiye Şampiyonu oldu Türkiye'nin uluslararası onaylı ilk WECDIS'i STM tarafından geliştirildi Türkiye'nin uluslararası onaylı ilk WECDIS'i STM tarafından geliştirildi

Avrupa Şampiyonası, Antalya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Söke'nin Vücut Geliştirme dalında ilk Türkiye Şampiyonu Alper Eğrikanat oldu - Son Dakika


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