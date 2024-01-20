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Söke Şehir Stadı'nda Veda ve Vefa Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Söke Şehir Stadı'nda Veda ve Vefa Buluşması Gerçekleştirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde hizmet veren ve yakın zamanda yıkılacak olan Söke Şehir Stadı'nda düzenlenen etkinlikte Söke'nin futbol efsaneleri bir araya geldi. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın da katıldığı etkinlikte hatıralar yeniden canlandı ve duygusal anlar yaşandı. Etkinlikte Milli futbolcu Mehmet Fahri Türken'e plaket takdim edildi ve yeni yapılacak tesis için öneriler sunuldu.

Söke Şehir Stadı\'nda Veda ve Vefa Buluşması Gerçekleştirildi
20.01.2024 - 16:47,
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Aydın'ın Söke ilçesinde 1970'li yılların başından bu yana hizmet veren, yakın zamanda yıkılacak olan Söke Şehir Stadı'nda 'Statlar yıkılır, anılır kalır' başlığı ile veda ve vefa buluşması gerçekleştirildi.

Söke Belediyesi ve Söke Masters Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte Söke'nin futbol efsaneleri bir araya geldi. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın da katıldığı etkinlikte hatıralar yeniden gözlerde canlandı, duygulu anlar yaşandı. Minik futbolcuların gösteri maçıyla başlayan etkinlikte Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan tarafından efsane futbolcular adına 'Fuji' lakaplı Söke ve Göztepe'nin efsanesi, Milli futbolcu Mehmet Fahri Türken'e plaket takdim edildi.

Yarım aşırı geride bırakan Söke Stadı'nda herkesin hatıralarının olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Sökesporumuz başta olmak üzere çok sayıda takım burada efsane maçlar yaptı. Çok sayıda futbolcu bu sahadan geldi ve geçti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı günler diliyorum. İnşallah kısa güzel bir tesis kısa sürede kazandırılır. Verilen sözler yerine getirilerek, daha iyisi yapılır. İnşallah kısa sürede tamamlanır, Sökespor'umuz başta olmak üzere tüm takımlarımız burada şampiyonluklara koşar" dedi.

Plaketini alan Milli futbolcu Mehmet Fahri Türken, "İnsanı yaşarken onurlandıran herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Ardından Söke Masters Spor Kulübü Başkanı Ahmet Arat, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'a bir teşekkür plaketi takdim etti. Ahmet Arat yaptığı konuşmada etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ederken, "Yeni yapılacak tesis için bazı önerilerimiz var. Yapılacak stada Milli futbolcularımızın isminin verilmesinin yanında futbol camiasının efsane isimlerinin de yapılacak tesisin çeşitli noktalarında yaşatılmasını istiyoruz. Hatta bu tesiste bir spor müzesinin de yapılabilmesi için girişimlerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar ve plaket töreni sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından Söke'nin birçok jenerasyonunu içinde barındıran, Söke Şehir Stadında çok sayıda maç oynamış Söke'nin futbol efsaneleri maç yaptı. Hakemliği Mehmet Çavdar'ın yaptığı maçta başlama vuruşunu Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve (Fuji) Mehmet Türken yaptı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Söke Şehir Stadı'nda Veda ve Vefa Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika


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