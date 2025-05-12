Söke Voleybol Takımı, Midi Kızlar Bölge Şampiyonası\'nda Birinci Oldu

Manisa'da düzenlenen Midi Kızlar Bölge Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı, birinci olarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Son dört yılda Midi Kızlar kategorisinde üst üste dört kez Aydın İl Şampiyonu olmayı başaran Söke Voleybol Takımı, üçüncü kez Türkiye Finalleri'nde Aydın ilini temsil edecek.

Söke Voleybol Midi Kızlar Takımı Salihli Cesur Yıldızlar karşısında 3-0, İzmir 9 Eylül takımını 3-0'lık skorlarla yenmeyi başardı. İki maçta aldığı galibiyetlerle Türkiye Finalleri biletini alan Söke Voleybol Takımı son maçında Fethiye Zirve ile karşılaştı. Birinciliği garantileyen takım, üçüncü maçına daha az süre alan oyuncuları ile çıkarken karşılaşmayı 3-1 kaybetti.

23 Haziran'da İzmir'de gerçekleştirilecek Türkiye Finalleri'nde ülke genelinden en iyi 32 takım mücadele edecek. Söke Voleybol Midi Kızlar Takımı, bu önemli organizasyonda Aydın ilini temsil edecek.

Söke Voleybol, sadece Midi Kızlar'da değil, küçük kızlar kategorisinde de önemli başarılara imza attı. Son üç yılda Türkiye Finalleri'ne katılan kızlar, bu süreçte iki kez Türkiye'nin en iyi 16 takımı arasına girerek, aynı kategoride Aydın'dan ikinci bir takımın daha finallere katılmasına imkanı sağladı. - AYDIN