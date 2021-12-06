Söke'ye Türkiye Yüzme Şampiyonası'ndan 4 Türkiye ikinciliği geldi

İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Yüzme Şampiyonasında, Sökeli sporcular 4 Türkiye ikinciliği, bir Türkiye 4'üncülüğü ve 6'ıncılığı başarısı elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu programında yer alan Kısa Kulvar Türkiye Yüzme Şampiyonası İstanbul'da yapıldı. İstanbul Ergun Gürsoy olimpik yüzme havuzunda yapılan şampiyonaya Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor gibi takımların sporcuları katılırken, şampiyonada Söke'den iki sporcu yer aldı. Ege Yükselen Spor Kulübü sporcuları Mehmet Bulut Ertufan ve Aleyna Aygün yarışmaya katıldı. Yapılan yarışmalarda Sökeli yüzücüler 4 Türkiye ikinciliği, bir Türkiye dördüncülüğü ve bir de Türkiye altıncılığı elde etmeyi başardı.

Sökeli yüzücü Aleyna Aygün, 50 mt, 100 mt ve 200 mt kurbağalama ile 100 mt karışık yüzme dalında 4 adet Türkiye ikinciliği başarısı elde etti. Diğer taraftan Mehmet Bulut Ertufan ise 100 mt sırt dalında Türkiye dördüncüsü, 200 mt sırt dalında ise Türkiye altıncısı olmayı başardı.

Elde edilen başarının 25 günlük çalışmanın sonucu olduğuna dikkat çeken antrenör Devrim Deviren, "Hedefimiz Milli takıma sporcu kazandırmak. Bu hedefle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Uzun yıllardır Söke'den yüzme dalında bir çok başarı elde ettik. Gururla söylüyoruz ki Söke'de il ve Türkiye genelinde adından szö ettiren baaşrılı sporcular yetiştiriyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Bize katkı sağlayan Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul'da yapılan yarışmada elde edilen başarı verilen emeklerimizi taçlandıran sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu. - AYDIN