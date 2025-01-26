Solskjaer: 'Büyük hayal kırıklığına uğradım.' - Son Dakika
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Solskjaer: 'Büyük hayal kırıklığına uğradım.'

Solskjaer: \'Büyük hayal kırıklığına uğradım.\'

Beşiktaş, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Solskjaer, sonucu hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

26.01.2025 20:16
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Büyük hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Norveçli teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ilk iç saha maçında Akdeniz ekibinin oyuna agresif başlamasını beklediklerini belirten Solskjaer, "Aslında maçın ilk 10-15 dakikasında onlar iyiydi. Biz ağırdık ama bir süre sonra kontrolü ele aldık. Aslında kendi yarı sahamızda biraz fazla top kaybettik. Bu yüzden rakibin de iyi olduğu bir nokta olan kontratak fırsatı verdik. İkinci yarı daha iyiydik, daha iyi oynadık. 1-0'ı bulunca evet herkesin aklına şu geliyor, Beşiktaş 1-0'dan sonra oyunu kontrol eder, iyi bir mantalite ortaya koyar ve maçı bitirir. Ama maalesef öyle olmadı, rakibimiz 1-1 yaptı. Büyük hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.

"Önümüzde şimdi bir Avrupa maçı var, ona odaklanmamız lazım"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Solskjaer, Trendyol Süper Ligi, kendi oyuncularını ve maçı nasıl idare edip, nasıl davrandıklarını öğrenmeye çalıştığını belirtti.

Karşılaşmada ağır kaldıklarını, daha hızlı oynamaları gerektiğini belirten Solskjaer, "İyi oyuncularımız var. Kaptırdığımız toplarla rakibimize kontratak fırsatları vermemiz iyi değildi. Buradaki tribün atmosferi, taraftarlar çok güzeldi. Atmosferi beğendim ama sonucu beğenmedim. Hayal kırıklığı bir sonuç benim için ama bunların hepsi benim için ilk adım. Önümüzde şimdi bir Avrupa maçı var, ona odaklanmamız lazım." diye konuştu.

Solskjaer, Beşiktaş'ta istikrar sağlayarak daha iyiye gitmek ve bunu sürekli hale getirmek istediğini ifade ederek, "İlk 15 dakika kendi aramızda çok fazla böyle küçük küçük paslar yaptık. Onun yerine daha keskin bir şekilde ileriye gitmemiz lazım. Rakibe kontratak fırsatı vermememiz lazım. Bunları geliştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp başkanı Serdal Adalı ile sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Solskjaer, transferde doğru oyuncuları almayı hedeflediklerini söyledi.

Solskjaer, bugünkü maçta iki defans oyuncusunun sakatlanarak oyundan çıktığını, bunun yanında sakat olan yine defans oyuncuları bulunduğunu belirterek, "Bu nedenle defans hattımızda ciddi anlamda problem yaşıyoruz. Umarım iyileşirler, iyi duruma gelirler. Umarım iyi bir planlama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Solskjaer: 'Büyük hayal kırıklığına uğradım.' - Son Dakika

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