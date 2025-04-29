Solskjaer'den Mourinho'ya Saygı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Solskjaer'den Mourinho'ya Saygı

Solskjaer\'den Mourinho\'ya Saygı

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Fenerbahçe maçı öncesi Mourinho'ya olan saygısını vurguladı.

29.04.2025 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun kariyerinin başarılarla dolu olduğunu ve kendisine çok saygı duyduğunu belirtti. Solskjaer, sarı-lacivertli takıma karşı iyi oynayıp galip gelmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ole'ye karşı Mourinho maçı olmayacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya çok büyük saygı duyduğunu ancak derbide teknik adamlardan çok takımların ön planda bulunması gerektiğini belirten Solskjaer, "Bu maç derbi maçı. Ole'ye karşı Mourinho maçı olmayacak. Müsabaka Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş'ın maçı olacak. Skora sahada olacak oyuncular karar verecek. Jose Mourinho'ya çok büyük saygım var. Kendisi gerçekten çok başarılı. Teknik direktör olarak onun kadar fazla başarıya sahip çok teknik direktör yok. Derbi maçı için sabırsızlanıyorum. Her maçın hikayesi farklıdır. Bu yüzden farklı maçlarda farklı sistemlerle oynanabilir. Bakarsınız 1 veya 2 defans oyuncusuyla maça çıkarız, belli mi olur. Kararımızı hafta sonu vereceğiz. Çok fazla sakat oyuncularımız olduğu için bu durumlar var. Hangi oyuncular var ise ona göre takım kuracağız" diye konuştu.

"Felix'in hazır olacağını sanmıyorum; Paulista ve Emirhan da umarım hazır olur"

Sakat oyuncuların fazlalığına dikkat çeken 52 yaşındaki teknik adam, "Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu bugün idmana çıkmayacaklar. Felix Uduokhai de bugün ilk kez antrenmana çıkacak. Fakat kendisinin derbi maça hazır olacağını düşünmüyorum. Umarım Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, derbi maç için hazır olabilirler. Ama henüz emin değilim. Süreç gösterecek. Ne olursa olsun bu tarz durumlarla bizlerin teknik direktör olarak başa çıkmamız gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması da çok oynayamayan oyuncular için forma giyme şansı oluyor" şeklinde konuştu.

"Ligdeki her takımı yenebilecek güçteyiz"

Norveçli teknik adam, Fenerbahçe karşılaşmasında stat atmosferinin etkileyici olacağını düşündüğünü dile getirerek, "Aslında her maç bir fırsattır. Her maç yukarı çıkmak için fırsattır. Her takım her takımı yenebiliyor. Biz de takım olarak ligdeki her takımı yenebilecek güçteyiz. İyi hazırlanıyoruz. Bazen böyle büyük maçlarda teknik direktör yerine futbolcu olup oynayabilsem diyorum. Çok daha iyi olur. Çünkü böylesine büyük maçlara çok büyük tecrübem var. Bu tarz derbi maçları çok güzel olur. Umarım elimizden gelenin en iyisini yaparız. Umarım en iyi şekilde oynayıp galibiyet alırız. Çok iyi hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz hedefimiz olan 3.'lük için önümüzde 5 maçımız var. Bu maçlardan bir tanesi de Fenerbahçe müsabakası. Atmosferimiz çok iyi. Futbolcular bu maçlarda tabiri caizse kendi kariyerleri için savaşıyorlar. Bu tür maçların havası her zaman farklı olur. Biliyorum ki tüm futbolcularımız performansının en iyisini göstermek için savaşacaktır" ifadelerini kullandı.

"İyi savunma yapmak zorundayız"

Sarı-lacivertli ekibin ligdeki birçok ekipten daha iyi işler yaptığını aktaran Ole Gunnar Solskjaer, "Fenerbahçe, ligde geçiş oyunundan belki de en fazla gol atan takım durumunda. Biz iyi savunma yapmak zorundayız ki bununla birlikte iyi bir geçiş oyunu sergileyebilelim. Planlarımızı hayata geçirebilmemiz için de Fenerbahçe'yi durdurmamız gerekiyor. Rakibimizin çok iyi orta yapan oyuncuları var. Ortalarını kesebilmemiz gerekiyor. Her şeyden önce çok fazla koşacağımızdan eminim. Tüm oyuncularımın enerjisi bitene kadar koşacağından, mücadele edeceğinden eminim" değerlendirmesinde bulundu.

Başarılı teknik direktör, 'Kendi döneminizdeki Manchester United'dan hangi oyuncuyu bugün Beşiktaş kadrosunda görmek istesiniz?' sorusuna da Roy Keana cevabını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Fenerbahçe, Antrenman, Basketbol, Beşiktaş, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Solskjaer'den Mourinho'ya Saygı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı
Elektrik kesintileri Türkiye’yi etkileyecek mi Enerji Bakanı Bayraktar’dan endişelendiren sözler Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Ümit Özdağ’ın yargılandığı dava 10 Eylül’e ertelendi Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim

09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
14:14
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
14:14
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler
Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
14:13
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
13:39
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
13:32
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 09:30:59. #7.13#
SON DAKİKA: Solskjaer'den Mourinho'ya Saygı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.