Solskjaer: Hayal Kırıklığı Yaşıyoruz - Son Dakika
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Solskjaer: Hayal Kırıklığı Yaşıyoruz

Beşiktaş'ın mağlubiyetinin ardından Solskjaer, oyuncular ve taraftarla empati kurduklarını belirtti.

12.04.2025 23:26
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir mağlubiyeti sonrasında yapılan açıklamada, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Nasıl başlasam, ne söylesem bilmiyorum açıkçası. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu tür goller yiyince pek de bir şey söyleyemiyoruz. İyi çalışıyoruz ama bugün yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Bugün için söylenecek çok da bir şey yok" diye konuştu.

"Bugün elimizde stoper olarak sadece Paulista vardı"

Savunma hattını kurmakta zorlandığını dile getiren Solskjaer, "Felix, Tayyip, Emirhan, Necip Bahtiyar sakat olan oyuncularımız. Yetenekli oyuncularımız var tabii, Mustafa gibi. Oyuncularımızın saha içinde dizilişte yerleri değişti ve istediğimiz sonucu alamadık. Elimizde gerçek stoper olarak sadece Paulista vardı bugün sahada. Emrecan Terzi'yi oynatmak istedim bugün ama sakatlıktan yeni çıktığı için haksızlık etmek istemedim. İlerleyen süreçte Tayyip'in cezası bittiğinde kendisinden yararlanmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Avrupa kupaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Müsabakanın ardından taraftarların gösterdiği tepkilerin hatırlatılması üzerine Norveçli teknik adam, "Tepkilerinde haklılar. Ben, oyuncularım ve stadyum acı çekiyoruz. İstedikleri tepkiyi gösterebilirler, haklılar. Oyuncularım ve ben kendileriyle konuştuk. Onlardan özür diledik. Geldiğimde 7. sıradaydık, şu an 4. sıradayız. Avrupa kupaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Samsunspor'u geride bırakmayı hedefliyoruz. Göztepe ile zorlu bir maç oynayacağız. Bizi takip eden Başakşehir ve Eyüpspor gibi takımlardan da tabii ki haberdarız" ifadelerini kullandı.

Oyunculara karşı herhangi bir yaptırım kararı almayacağını aktaran Solskjaer, "Sezon sonuna kadar elimizdeki oyuncularla takımı idare ettirmeyi düşünüyoruz. Ağır cezalara inanan bir hoca değilim. Benim en büyük yaptırımım performansını beğenmediğim oyunculara karşı onları daha az oynatmak olur" açıklamasında bulundu.

"Kulübün potansiyeli olduğunu görüyorum"

Zamana ihtiyaç duyduklarını dile getiren Ole Gunnar Solskjaer, "Takıma denge lazım. Birbirine uyumlu oyuncuları bir araya getirmek istiyoruz. Bugün kongrede olanları da gördüm. Kariyerim boyunca böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Başkanımızla da sürekli görüşüyoruz. Bize plan lazım ve biz bu planlara zaten başladık. Bunları gerçekleştirebilmek için en az 2-3 transfer dönemine ihtiyaç olduğunu konuştuk. Bize sabır lazım. Bunlar için biraz zamana ihtiyacımız var. Başkanımız ve scout ekibiyle hep birlikteyiz ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şu anda elimizde olan oyuncular iyi oyuncular. Ama biz daha da iyi olmaları gerektiği üzerine yöneliyoruz. Oyuncularımız da acı çekiyorlar. Basın toplantısından önce duygularım daha da yoğundu. Şu anda sizlerle daha sakin konuşabiliyorum. İlk günkü inancımı koruyorum. Başkanımızı, çalışanları ve yüksek potansiyeli gördükçe hala buradayım ve inanıyorum. Beşiktaş futbol anlamında son yıllarda kötü zamanlar geçiriyor. Bu kulübün potansiyeli olduğunu görüyorum. Diğer iki takımın son yıllarda gerisinde kaldığımızın farkındayım. Ama seneye yine şampiyonluğa oynayacağız. Ne zaman olur bilmiyorum ama sonuç olarak en tepede olacağımız zaman olacak" dedi.

"Chamberlain gururlu ve çalışkan bir oyuncu"

Alex Chamberlain hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan 52 yaşındaki antrenör, "Alex, göreve geldiğimiz günden itibaren kendini çok geliştirdi. Kendisi gururlu ve çalışkan bir oyuncu. Takımdaki birçok oyuncu iyi. Rakibe karşı çok kibar oynuyoruz. Bugün Crespo'ya 3 kez faul yapabilirdik. Karşınızdaki Messi ve Ronaldo olsa bunu anlarım. Sadece Chamberlain değil tüm oyuncularımız kazanmak için her şeyi yapmalı" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Başakşehir, Beşiktaş, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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