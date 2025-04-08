Solskjaer: İkinci yarıdaki mücadele önemli

- Ole Gunnar Solskjaer: "İkinci yarı forması için savaşan oyuncular gördük"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnlar Solskjaer, Kasımpaşa maçının ilk yarısında kabul edilemez bir oyun ortaya koyduklarını ancak futbolcularının ikinci devrede gösterdiği reaksiyondan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnlar Solskjaer, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İlk yarı oynadığımız oyun kabul edilemez"

3 puan alamadıkları için hayal kırklığı yaşadığını dile getirerek sözlerine başlayan Solskjaer, "4-5 fırsat yakaladık 10 kişi olmamıza rağmen ama değerlendiremedik. Buradan 1 puanla dönüyoruz. İlk yarı oynadığımız oyun kabul edilemez. Ama ikinci yarı forması için savaşan ve çok fazla koşan oyuncular gördük" ifadelerini kullandı.

"İstikrara ihtiyacımız var"

Solskjaer, ilk yarı kötü bir oyun oynamalarına rağmen ikinci devrede reaksiyon gösterdiklerini belirterek, "Bugün biz için büyük bir maçtı. Mantalitemiz yüzde 100 olmalıydı ama oyuna başlangıcımız, ilk yarı hayal kırklığıydı. İkinci yarı reaksiyon gösterdik. İstikrarlı olmalıyız. Her maç ihtiyaçlarımızı biliyoruz, neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Gelecek sezon için hangi oyucuların bizi ileri taşıyacağını biliyorum. Mesela Mustafa Hekimoğlu üst düzey bir oyuncu. Beşiktaş'ın geleceği. Enerjisi ve gücü heyecan verici. Ama istikrara ihtiyacımız var. Buradaki sorun, mental fiziksel, sakatlıklar olabilir ama ben bahane olmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

"Hakemlerin kararlarına güvenmeyi tercih ediyorum"

Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'ın performansının sorulması üzerine Norveçli teknik adam, şu cevabı verdi:

"Hakemlerle ilgi konuşmak itemiyorum. Onların kararlarına güvenmeyi tercih ediyorum. Daha istikrarlı takım oluşturmak istiyorum. Burada kimse hakem olmak istemiyordur. Çok zor burada hakem olmak. Evet, kararlar daha iyi olmalı ama benim odak noktan Beşiktaş'ın daha iyi ve istikrarlı olması. Savaşan bir takım oluşturmak istiyorum. Solskjaer olarak her zaman geç oyuncularla çalışan takımlar oluşturmak istiyorum."