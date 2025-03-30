- Ole Gunnar Solskjaer: "Oyuncularım müthiş performans sergiledi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer:

"Rakibi daha çok domine eden bir Beşiktaş görmeliyiz"

" Türkiye'de hakem olmak çok zor"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında oyuncularının çok iyi performans sergilediğini ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oyunu domine ettik"

Futbol açısından güzel bir maç olduğuna değinerek sözlerine başlayan Solskjaer, "İlk 30 dakika çok iyiydik. Ama rakip 10 kişi kalınca geri düştük. Çünkü rakip 10 ya da 9 kişi kanda onlara karşı oynamayı sevmiyorum. Rakip golü de buldu ama oyunu domine ettik. Oyuncularım müthiş performans sergiledi. Hepsi çok çalıştılar. Ligin üst sırasındaki takımlara karşı kazanmak zordur" ifadelerini kullandı.

"Planımız işe yarayınca mutlu oluyoruz"

Norveçli teknik adam, Immobile'nin yedek kulübesinde başladığı farklı bir formasyonla müsabakaya başlamalarıyla ilgili de, "Amacımız maçı kontrol etmekti. Merkezde Gedson, Alex ve Rafa ile oynadık. Kenarlarda Muçi ve Milot vardı. Bu 4 oyuncumuz hep akışkan bir şekilde pozisyonları değiştirerek oynadılar. Gold Muçi ortaya geçti, Rafa kenardaydı. İyi bir gol attık. Planımız işe yarayınca mutlu oluyoruz. Buna bazen kalite, bazen şans diyebiliriz ama herksin maça konsantre olması iyiydi" cümlelerine yer verdi.

"Gol atmada sıkıntı yaşıyoruz"

Ole Gunnar Solskjaer, defansif olarak iyi bir takım olduklarına dikkat çekerek, "Ama gol atmada sıkıntı yaşıyoruz. Bazı maçlarda gol atamıyoruz. Bu yüzden ligde iyi yerde değiliz. Oyuncularıma her maçta yüksek performans göstermelerini, yüksek şiddette oynamalarını ve odak şekilde oynamaları için onları geliştirmeye çalışıyorum. Ben de bunu çözmek için buraya getirildim" şeklinde konuştu.

"Ciro Immobile takım için çok önemli"

Ciro Immobile takım için çok önemli bir futbolcu olduğunu ve sezonun geri kalanın takıma yardımcı olacağını belirten başarılı çalıştırıcı, "Harika bir oyuncu. Bu maçtan önce kendisiyle konuştum, taktiksel olarak onu neden oynatmayacağımı anlattım. O da olgunlukla karşıladı. Daha rahat pozisyon değiştirebilen oyuncularla oynadık sezon sonuna kadar bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor ve sezon sonuna kadar iyi işler yapacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Rakibi daha çok domine eden bir Beşiktaş görmeliyiz"

52 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ın rakiplerini domine eden bir takım kimliğine bürünmesi gerektiğini belirterek, "Futbol karmaşık bir oyun. Rakiple oynuyorsunuz ve rakip bazen size zorluklar çıkarıyor. Bugün alan bulacağımızı biliyorduk. Bu anlamda hızlı oyunculara değerlendirdik bunu. Konya maçında gol atamamamız gerçeküstü bir durumdu. Şans yoktu. Belki de maçın 60 dakikası ceza sahası içinde oynadık. Futbolda oluyor, şans futbolun bir parçası. Biz kendimizi geliştirmeliyiz. Rakibi daha çok domine eden bir Beşiktaş görmeliyiz. Şans ya da kontrtaklara bağlı bir oyun oynamalıyız. Buraya geleli 2.5 ay oldu, bazı şeyler zaman alacak. Çok çalışmamız lazım. Önümüzdeki sezonun da planlamasını yapacağız. Hedefimiz kupa ve ligi ilk 4'te bitirmek. O yüzden parti yok, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"'Namağlup şampiyon olan tek takım' özelliğini sürdürmek istedik"

Galatasaray'a bu akşam ligdeki ilk yenilgisini yaşatan Beşiktaş'ın, 'namağlup şampiyon' unvanını koruması hakkında da yorum yapan Solskjaer, "Motivasyon açısından çok önemliydi. Namağlup şampiyon olan tek takım olma özelliğini sürdürmek istedik. Benim için daha önemlisi takımın performansıydı" dedi.

"Türkiye'de hakem olmak çok zor"

"Türkiye'de hakem olmak çok zor" diyen Ole Gunnar Solskjaer, şunları kaydetti:

"Sezon başında da bunu çok gördüm. Hakemler bence çok büyük baskı altında. Benim için Türk, yabancı fark etmiyor. Doğru kararlar verdiği sürece nereli olduğu benim için fark etmiyor. Semih'in kırmızısı, kırmızı mı bilmiyorum. Bugünkü maçın hakemini tebrik ediyorum."

"Okan Buruk iyi bir hoca"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a karşı ikinci galibiyetini aldığının hatırlatılması üzerine Solskjaer, " Başakşehir'e kaybettiğimiz maç Manchester United'da en kötü mağlubiyetimizdi. Okan Buruk iyi bir hoca. Kendisi iyi de bir insan. Maçtan sonra da sohbet ettik" açıklamasını yaptı.