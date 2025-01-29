Solskjaer: Oyuncularıma Güveniyorum - Son Dakika
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Solskjaer: Oyuncularıma Güveniyorum

Solskjaer: Oyuncularıma Güveniyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Twente maçı öncesi oyuncularına güvendiğini ifade etti.

29.01.2025 21:52
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Twente maçı öncesi yaptığı açıklamada oyuncularına güvendiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, yarın deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak. Mücadele öncesi maçın oynanacağı stadyumda düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile oyunculardan Ernest Muçi, açıklamalarda bulundu. Solskjaer, zor bir maç olacağını belirterek, "Rakibi analiz ettik. Enerjisi yüksek, akıcı oynayan ve genç oyunculara sahip bir takım. Bize çıkarabilecekleri zorlukları çözmeliyiz. Oyuncularıma güveniyorum. Yarın hepimiz için iyi bir test olacak. Her maçın farklı bir hikayesi vardır. Buraya kazanmak için geldik. Athletic Bilbao maçı heyecan vericiydi. Zor bir süreçten geçen oyuncu grubumuz var. Yeni bir sayfa açtık. Takımı hak ettiği yere getirmek için mücadele ediyoruz. Play-off aşamasına yükselmek camiayı birleştirecektir" dedi.

"Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz"

Her maça motive çıkmaları gerektiğini vurgulan Norveçli teknik direktör, "Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Ligi de bırakmadık. İlk üçte yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Solskjaer, transfer konusunda da açıklamalarda bulunarak, "Transferde doğru kararları almak için çalışıyoruz. Geleceği doğru şekilde yapılandırmalıyız. Hata yapma, pahalı oyuncu alma lüksümüz yok" diye konuştu.

Ernest Muçi: "Kazanmak için her şeyi yapacağız"

Siyah-beyazlı oyunculardan Ernest Muçi ise, "Önemli bir maç olacak. Play-off oynamak istiyoruz. Kalitemizi sahaya yansıtmak isteyeceğimiz bir maç olacak. Hazırız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Her oyuncunun kendini göstermesi gerekiyor. Takım halinde iyi olmamız lazım. Umarım yarın iyi bir sonuç alırız. Athletic Bilbao maçından farklı bir atmosfer olacak. Oyunu kontrol etmeliyiz. Athletic maçındaki motivasyonumuzu sürdürmemiz gerekiyor. Sürekli iyi olmak zor bir durum. İnişler çıkışlar olur. Önemli olan çalışmaya devam etmek. Hedeflerim hayallerim var. Burada kupa kazanmak istiyorum. Yeni bir hocamız var. Bu hayallere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, Beşiktaş, Futbol, Twente, Spor, Son Dakika

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