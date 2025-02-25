Solskjaer Yabancı Hakemler Hakkında Konuştu - Son Dakika
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Solskjaer Yabancı Hakemler Hakkında Konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, yabancı hakem tartışmalarına odaklanmadığını belirtti.

25.02.2025 18:57
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- Solskjaer'den yabancı hakem sorusuna yanıt: "Hakemlerle ilgili iyi düşüncelerim var"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer:

"Beşiktaş değerlerini temsil etmekten gurur duyuyorum"

ANTALYA - Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, son dönemde gündeme gelen yabancı hakem tartışmalarına değinerek, "Ben sadece Beşiktaş'a ve takımımın gelişimine odaklanıyorum. Buradaki süreçte hakemlerle ilgili ben çok iyi tecrübe saydım. Onlarla ilgili iyi düşüncelerim var" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, galibiyetin önemine değinirken, takımının gösterdiği karakteri övdü. Solskjaer, "Maça bugün çok iyi başladık, iyi de bir gol bulduk. Birinci golden sonra ben şahsen daha çok atarız ve maçı koparız diye düşünmüştüm. Daha fazla fırsat veririz diye düşünmüştüm. Ama oyunu bir anlamda biz yavaşlattık ve rakibimize fırsat verdik. Antalyaspor gibi iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğu için rakibimiz, onlar olmasa da bu arada, eğer rakibinize bu fırsatı ve zamanı verirseniz skor bulabiliyor. 1-1 oldu maç biz rakibimize fırsat verdik, beraberlikten sonra oyunun temposunu tekrar hızlandırdık. Maçı kazandık, mutluyuz" dedi.

"Beşiktaş değerlerini temsil etmekten gurur duyuyorum"

Solskjaer, Antalya'da geçirdikleri sürecin takım açısından son derece olumlu olduğunu belirtti. Antalya'daki konaklamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren tecrübeli teknik adam, "Antalya'da harika bir konaklama yaşadık. Oteldeki çalışanlar çok misafirperverdi. Maç günü otobüse binerken otel çalışanlarının bizi alkışlaması gerçekten duygulandırdı. Bu, oyuncularımızın ve ekibimizin insanlara nasıl davrandığının bir göstergesi. Beşiktaş'ın değerlerini temsil etmekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışını göz önünde bulundurarak Antalya'da kamp yapma kararının doğru olduğunu vurgulayan Solskjaer, "Takımın iyiliği için bazen böyle kararlar almak zorundayız. Hem hava şartları hem de takımın morali açısından Antalya kampı çok verimli geçti" dedi.

"Hakemlerle ilgili iyi düşüncelerim var"

Son dönemde gündeme gelen yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili de soruları yanıtlayan Norveçli teknik adam, bu konulara odaklanmadığını belirterek, "Ben sadece Beşiktaş'a odaklanıyorum. Benim odak noktam sadece kendi takımım, kendi değerlerimiz. Kendimizi nasıl daha iyiye götürebiliriz? Her gün, günbegün daha iyi nasıl olabiliriz? Bununla uğraşıyorum. Benim odak noktam bu. Çünkü yukarıdan, sıralamada biraz uzak kaldık. Tecrübe olarak şimdiye kadar yaşadığım buradaki süreçte hakemlerle ilgili ben çok iyi tecrübe saydım. Onlarla ilgili iyi düşüncelerim var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Antalyaspor, Beşiktaş, Politika, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Solskjaer Yabancı Hakemler Hakkında Konuştu - Son Dakika

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