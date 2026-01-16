\'\'Soluma at\'\' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

Al-Ahli ile Al-Taawoun arasında oynanan karşılaşmada uzatma dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu geceye damga vurdu. 90+14. dakikada Ivan Toney penaltı kazandırırken, Al-Taawoun kalecisi Mailson'un Toney'i şaşırtmak için yaptığı hareketler dikkat çekti.
Penaltı öncesi Mailson, Ivan Toney'e doğru "soluma at" anlamına gelen bir işaret yaptı. Kalecinin bu hamlesi, atış öncesi psikolojik üstünlük kurma çabası olarak yorumlandı.
Ivan Toney ise Mailson'un işaret ettiği köşeye topu göndererek penaltıyı gole çevirdi. Golün ardından Toney'nin kaleciyle dalga geçtiği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
