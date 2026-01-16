''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

\'\'Soluma at\'\' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
16.01.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Al-Ahli ile Al-Taawoun arasında oynanan karşılaşmada 90+14. dakikada penaltı pozisyonu yaşandı. Al-Taawoun kalecisi Mailson, penaltıyı kullanacak olan Ivan Toney'e 'soluma at' işareti yaptı. Bu hamle, psikolojik üstünlük kurma çabası olarak yorumlandı. Ancak Toney, kalecinin işaret ettiği köşeye topu göndererek golü attı ve gol sonrası Mailson ile dalga geçti. Bu olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Al-Ahli ile Al-Taawoun arasında oynanan karşılaşmada uzatma dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu geceye damga vurdu. 90+14. dakikada Ivan Toney penaltı kazandırırken, Al-Taawoun kalecisi Mailson'un Toney'i şaşırtmak için yaptığı hareketler dikkat çekti.

KALECİ "SOLUMA AT" DİYE İŞARET ETTİ

Penaltı öncesi Mailson, Ivan Toney'e doğru "soluma at" anlamına gelen bir işaret yaptı. Kalecinin bu hamlesi, atış öncesi psikolojik üstünlük kurma çabası olarak yorumlandı.

TONEY GÖSTERDİĞİ KÖŞEYE VURDU, SONRA DALGA GEÇTİ

Ivan Toney ise Mailson'un işaret ettiği köşeye topu göndererek penaltıyı gole çevirdi. Golün ardından Toney'nin kaleciyle dalga geçtiği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Tanınmış avukat Ali Aydın’ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler Tanınmış avukat Ali Aydın'ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler
Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir 3 günlük grev kararı aldılar Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! 3 günlük grev kararı aldılar

11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 12:01:53. #7.11#
SON DAKİKA: ''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.