Somaspor 3 Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştiren Somaspor, 3 takviye daha yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, İnegöl Kafkasspor'dan ayrılan 25 yaşındaki forvet oyuncusu Mert Polat Keklik'le 1 yıllık, TSV Altenstadt forması giyen 20 yaşındaki sol kanat Enes Keskin ile 3 yıllık, amatör ligde Akhisar 45 FSK'da oynayan 26 yaşındaki stoper Berk Çetin ile ise 2 yıllık sözleşme imzaladı.