Somaspor, 68 Aksaray Belediyespor'u Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Spor

Somaspor, 68 Aksaray Belediyespor'u Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor, evinde 68 Aksaray Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Maçın tek golü Rahmi Anıl tarafından kaydedildi.

24.11.2024 16:14
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta zirve adaylarından Menemen Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 yenerek çıkışa geçen Somaspor, evinde haftaya lider giren 68 Aksaray Belediyespor'u da mağlup edip 2'de 2 yaptı: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 63'üncü dakikasında Somaspor, Rahmi Anıl'ın golüyle öne geçti. Üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, Aksaray temsilcisi karşısında kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Somaspor puanını 16'ya çıkardı, 68 Aksaray Belediyespor ise 31 puanda kalıp ikinci sıraya geriledi.

Kaynak: DHA

Aksaray, Futbol, Emlak, Spor, Son Dakika

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