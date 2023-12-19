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Somaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçına hazır - Son Dakika
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Somaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçına hazır

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, zirve iddiasını sürdürmek için Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, zorlu rakibe karşı moralli olduklarını ve puan ya da puanlar almanın önemli olduğunu belirtti.

Somaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçına hazır
19.12.2023 - 11:04,  Güncelleme: 11:05
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Uşakspor ve Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek tırmanışa geçen Somaspor yarın zirve iddiasını sürdürmek isteyen ikinci Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda Onur Bingöl'ün yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te başlayacak.

Grupta 26 puanla 7'nci sırada yer alan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür son derece zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini belirterek, "Diyarbakır'a moralli gidiyoruz. Averajla Play-Off'un dışındayız. Buradan alacağımız puan ya da puanlar bizim için çok önemli, takımıma güveniyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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