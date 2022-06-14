Somaspor'da Başkan Aydın güven tazeledi - Son Dakika
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Somaspor'da Başkan Aydın güven tazeledi

14.06.2022 10:34
Somaspor'da Başkan Aydın güven tazeledi

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'un kulübün tesislerinde düzenlenen olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Aydın, yeniden seçilirek güven tazeledi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'un kulübün tesislerinde düzenlenen olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Aydın, yeniden seçilirek güven tazeledi.

Siyah-beyazlı kulübün Mustafa Aydın başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Hasan Burak, Fatih Kaya, Abdullah Karış, Muksit Aramış, Suat Gündoğan, Ahmet Tan, Hasan Altın, Özgür Şen.Somaspor'da görev dağılımı önümüzdeki günlerde yapılacak yönetim kurulu toplantısında gerçekleşecek.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor'da Başkan Aydın güven tazeledi - Son Dakika

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