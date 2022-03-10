Somaspor dağıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Somaspor dağıldı

10.03.2022 12:59
Somaspor dağıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Somaspor, deplasmanda en yakın rakiplerinden Afjet Afyonspor önünde öne geçmesine rağmen ağır mağlubiyet yaşadı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Somaspor, deplasmanda en yakın rakiplerinden Afjet Afyonspor önünde öne geçmesine rağmen ağır mağlubiyet yaşadı. Rakibine 4-1 mağlup olan Soma, 48 puanla Play-Off hatının 2 puan gerisinde kalırken, kritik galibiyetle 50 puana ulaşan Afyonspor adını ilk 5'e yazdırdı. Evindeki son 2 maçını kazanıp yarışa tutunan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise son 2 maçtan hiç puan çıkaramadı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, bu skorun kendilerine hiç yakışmadığını ancak yarışı bırakmayacaklarını söyledi.


YORUMLAR
500
Afyonspor, Play-off iddiasını sürdürüyor Afyonspor, Play-off iddiasını sürdürüyor Bucaspor 1928 lideri yenip yerini sağlama aldı Bucaspor 1928 lideri yenip yerini sağlama aldı

Futbol Federasyonu, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor dağıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:02 Son Dakika! Antalya'daki tarihi zirve sona erdi! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ateşkes konusunda ilerleme gösteremedik
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:06:32. #1.13#
SON DAKİKA: Somaspor dağıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement