Somaspor dağıldı - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Somaspor, deplasmanda en yakın rakiplerinden Afjet Afyonspor önünde öne geçmesine rağmen ağır mağlubiyet yaşadı. Rakibine 4-1 mağlup olan Soma, 48 puanla Play-Off hatının 2 puan gerisinde kalırken, kritik galibiyetle 50 puana ulaşan Afyonspor adını ilk 5'e yazdırdı. Evindeki son 2 maçını kazanıp yarışa tutunan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise son 2 maçtan hiç puan çıkaramadı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, bu skorun kendilerine hiç yakışmadığını ancak yarışı bırakmayacaklarını söyledi.