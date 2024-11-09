Somaspor, Elazığspor ile Karşılaşıyor

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybederek alt gruba gerileyen Somaspor, yarın Elazığspor ile karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadele gruptaki diğer maçlar gibi saat 14.00'te start alacak.

Grupta Somaspor 10 maçta 10 puan toplarken, Play-Off barajında yer alan Elazığspor ise 20 puanı hanesine yazdırdı.