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Somaspor, Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Somaspor, Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı

Somaspor, Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı

TFF 2'nci Lg Kırmızı Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Somaspor, evinde Fethiyespor ile 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan bıraktı. Konuk Fethiyespor 37'nci dakikada Ali Mert'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı. Ev sahibi Somaspor 53'üncü dakikada Kenan'ın golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar 1'er puanı hanesine yazdırdı. Somaspor puanını 36 yaparken, Fethiyespor da 24 puana çıktı.

04.02.2024 16:11
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STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Akdağ, Kurtuluş Aslan, Cuhad Buyurgan

SOMASPOR: Yağızcan - Mahmut, Oğuzhan, Erkan (Dk. 90 Hakan), Rıdvan, Enes, Mücahit (Dk. 90 Yunus Emre), Abdulkadir, Arda (Dk. 71 Ahmet Hakan), Kenan, Kamil (Dk. 71 Erdem)

FETHİYESPOR: Enes - Ali Mert, Şahan (Dk. 51 Burak), Sezer, Serdar Ümit (Dk. 89 Çağan), Rıdvan, Selçuk (Dk. 80 Mert), Nurettin (Dk. 89 Aziz), Ramazan (Dk. 80 Ali), Murat, Berat

GOLLER: Dk. 37 Ali Mert (Fethiyespor), Dk. 53 Kenan (Somaspor)

SARI KARTLAR: Mahmut (Somaspor), Berat (Fethiyespor)

TFF 2'nci Lg Kırmızı Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Somaspor, evinde Fethiyespor ile 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan bıraktı. Konuk Fethiyespor 37'nci dakikada Ali Mert'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı. Ev sahibi Somaspor 53'üncü dakikada Kenan'ın golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar 1'er puanı hanesine yazdırdı. Somaspor puanını 36 yaparken, Fethiyespor da 24 puana çıktı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Somaspor, Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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