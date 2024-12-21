TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-1 kaybeden Somaspor, devrenin son maçında yarın evinde son sırada yer alan Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yakup Özhan görev yapacak. Teknik Direktör Erman Güraçar, Giresunspor maçını kazanıp devre arasına moralli girmek istediklerini söyledi. Güraçar, "2024 yılının son maçını kazanacağız. Play-Off yolunda umudumuzu koruyacağız" dedi.
Son Dakika › Spor › Somaspor Giresunspor İle Moralli Bir Devre Arasına Hazırlanıyor - Son Dakika
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