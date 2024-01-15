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Somaspor, Isparta 32 Spor'a mağlup oldu - Son Dakika
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Somaspor, Isparta 32 Spor'a mağlup oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini Play-Off olarak belirleyen Somaspor, evinde Isparta 32 Spor'a 1-0 yenilerek Play-Off barajına yaklaşamadı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, mağlubiyetten üzgün olduklarını belirterek önlerindeki maçlarda inançlarını kaybetmeyeceklerini ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Somaspor, Isparta 32 Spor\'a mağlup oldu
15.01.2024 - 11:52,  Güncelleme: 11:57
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini Play-Off olarak belirleyen Somaspor sezonun ikinci yarısına kayıpla başladı. Evinde Isparta 32 Spor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlılar Play-Off barajına yaklaşamadı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür iç sahada kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Önümüzde çok maç var. İnancımızı asla kaybetmeyeceğiz ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu mağlubiyeti telafi edecek gücümüz var. Bu hafta Arnavutköy Belediyespor deplasmanına çıkacağız. Bu maçı kazanıp yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Somaspor, Isparta 32 Spor'a mağlup oldu - Son Dakika
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