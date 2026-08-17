Somaspor, Kaleci Batuhan ile Anlaştı
Somaspor, Akhisar 45 FSK'dan kaleci Batuhan Ataç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Somaspor, geçen sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Akhisar 45 FSK forması giyen 25 yaşındaki kaleci Batuhan Ataç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Akhisarspor, Gümüşhanespor, Keçiörengücü ve Alaşehir Belediyespor'da da görev yapan Batuhan, geçen sezon 18 maçta kaleyi korudu.
Kaynak: DHA
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