Somaspor Son Dakikada Mağlup Oldu

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 90+12'nci dakikada attığı golle 3-2 yenen Somaspor, Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında umduğunu bulamadı. Bu kez 90'ıncı dakikada kalesinde golü gören taraf olan siyah-beyazlılar, 1-0'lık mağlubiyetle evine puansız döndü.

Teknik direktör Erman Güraçar, son anda gelen yenilgi dolayısıyla üzgün olduklarını söyledi. Güraçar, "Puana çok yaklaşmışken yediğimiz gol hepimizi üzdü. Kaybedilmiş bir şey yok, mücadelemize devam edeceğiz. Bu hafta kazanıp bu kaybı yerine koyacağız" dedi.