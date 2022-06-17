TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzaları kaleci Mert Pala ve orta saha oyuncusu Furkan Birdal'a attırdı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon 3'üncü Lig ekibi Siirt İl Özel İdaresi Spor'da görev yapan 25 yaşındaki Mert ve Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Bartınspor'dan 24 yaşındaki Furkan'la sözleşme imzaladı. Aliağa FK ve Altınordu altyapısında yetişen kaleci Mert, daha sonra Karacabey Birlik, Diyarbekirspor, Bursa Yıldırım kulüplerinde de oynadı. Furkan ise BAL'da Yeniçağa, Devrek Belediyespor'da top koşturdu.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Somaspor transfere başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.