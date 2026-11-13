Somaspor, yarın Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK'yı evinde konuk edecek - Son Dakika
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Somaspor, yarın Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK'yı evinde konuk edecek

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Somaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın Soma Nazım Yavuz Stadı'nda Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK'yı konuk edecek. Maç öncesi ev sahibi ekip 11 puanla 13'üncü sırada yer alırken, Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK eksi 2 puanla düşme hattında bulunuyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenip 5 maç aradan sonra galip gelen Somaspor yarın evinde Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda Furkan Sarıoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Somaspor bu maç öncesi 11 puanla 13'üncü sırada yer alırken, Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ise eksi 2 puanla düşme hattında bulunuyor.

Kaynak: DHA
Arnavutköy BelediyesiYerel HaberlerNazım YavuzFutbolSomaSporSon Dakika

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